ألمانيا تلقن إستونيا درسًا قاسيًا في فنون الكرة وتفوز بثمانية أهداف نظيفة

2019/06/12 | 05:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقن المنتخب الألماني لكرة القدم، ضيفه الإستوني درسًا في فنون كرة القدم، وتغلب عليه 8-0 خلال المباراة التي جمعتهما، أمس الثلاثاء، في الجولة الرابعة من ...

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