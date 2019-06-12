ألمانيا تمزق شباك استونيا بثمانية أهداف نظيفة في التصفيات المؤهلة ليورو 2020

2019/06/12 | 05:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق المنتخب الألماني انتصارًا كاسحًا بنتيجة (8-0) على إستونيا، ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020.سجل أهداف ألمانيا، ماركو رويس “هدفين” في الدقيقتين 10 و37، وجنابري “هدفين” في الدقيقتين 17 و62، وجوريتسكا في الدقيقة 20، وجوندوجان في الدقيقة 26، وفيرنر في الدقيقة 79، وساني في الدقيقة 88.وبهذا الانتصار، تحتل ألمانيا المركز الثاني في المجموعة الثالثة …

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