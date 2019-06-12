فرنسا تفكك «خلية نازية» خططت لمهاجمة «مسلمين ويهود»

2019/06/12 | 05:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيفككت الشرطة الفرنسية مجموعة للنازيين الجدد كانت تخطط لشن هجمات على أماكن عبادة يهودية ومسلمة، وفق ما أفادت مصادر قضائية، أمس الثلاثاء.وأعلنت مصادر قضائية أن الشرطة الفرنسية فككت خلية يمينية متطرفة كانت تخطط للاعتداء على دور عبادة يهودية ومسلمة.وصدرت اتهامات بين أيلول وأيار بحق خمسة من أعضاء الشبكة المتشددين اعتبروا من «المقربين من عقيدة حركة النازيين الجدد»، وذلك على خلفية المخطط المفترض الذي ما زال «غير واضح»، حسب ما أفاد مصدر مطلع على التحقيقات.وأفاد مصدر قضائي أن المتهمين كانوا يسعون على الأرجح «لاستهداف مكان عبادة».ولم تدل المصادر بتفاصيل إضافية حول الأهداف تحديدا أو الدوافع.واعتقلت الشرطة في مدينة غرونوبل (جنوب شرق) في البداية شخصا بتهم تتعلق بحيازة أسلحة في أيلول 2018.وقادهم التحقيق إلى باقي المشتبهين الأربعة، وبينهم قاصران.وتولى محققون في قسم مكافحة الإرهاب التحقيق لاحقا في كانون الثاني ووجهوا للمشتبه بهم اتهامات تتعلق بالإرهاب، تتضمن تصنيع ونقل متفجرات والمشاركة في مخطط إرهابي.وفيما استهدفت فرنسا مرارا من قبل إسلاميين متطرفين منذ العام 2015، تسلطت الأضواء خلال الأشهر الأخيرة على عدة مخططات محتملة تورط فيها متطرفون من اليمين المتشدد.ففي تشرين الثاني اعتقل ستة أشخاص للاشتباه بتورطهم في مخطط لمهاجمة الرئيس إيمانويل ماكرون.وفي تموز 2017، اتهم شخص يبلغ من العمر 23 عاما بالتخطيط لاغتيال الرئيس خلال عرض عسكري بمناسبة العيد الوطني.وقال هذا الشخص للمحققين إنه أراد قتل ماكرون إضافة إلى «مسلمين ويهود وسود ومثليين» بينما عثر على ثلاثة سكاكين مطبخ في سيارته.وفي حزيران 2018، اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب 13 شخصا على ارتباط بمجموعة راديكالية على خلفية مخطط مفترض لمهاجمة مسلمين.

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