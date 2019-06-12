2019/06/12 | 06:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطنون غاضبون بسبب سوء خدمة الكهرباء والحكومة عاجزة عن حل الازمة ..) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: gbqMzX6OGXU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطنون غاضبون بسبب سوء خدمة الكهرباء والحكومة عاجزة عن حل الازمة ..) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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