2019/06/12 | 06:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكد رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ان تغيير رئيس الحكومة يعود الى مجلس النواب، مشيرا الى عدم وجود حراك بهذا الاتجاه....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: تغيير رئيس الحكومة يعود للبرلمان) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: تغيير رئيس الحكومة يعود للبرلمان) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي: تغيير رئيس الحكومة يعود للبرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).