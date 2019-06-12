عبد المهدي: تغيير رئيس الحكومة يعود للبرلمان

2019/06/12 | 06:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ان تغيير رئيس الحكومة يعود الى مجلس النواب، مشيرا الى عدم وجود حراك بهذا الاتجاه....

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