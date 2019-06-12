إيران تفرج عن جاسوس لبناني لهذه الأسباب

2019/06/12 | 06:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفرجت إيران عصر اليوم الثلاثاء عن المعتقل اللبناني نزار زكا المدان بالتجسس للولايات المتحدة، وقد وصل بالفعل إلى بيروت رفقة المدير العام

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