متظاهرون بصريون يقطعون طريقا رئيسية احتجاجا على تردي واقع الكهرباء

2019/06/12 | 06:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطع عشرات المواطنين من أهالي ناحية السيبة جنوب محافظة البصرة طريق قضاء الفاو الرئيسي المار عبر الناحية، وذلك خلال تظاهرة ليلية نظموها ضد تراجع واقع الكهرباء في مناطقهم.وقال رئيس اللجنة الأمنية في ناحية السيبة سعد عبد الصاحب في تصريح صحفي إن تجهيز الكهرباء في الناحية في أحسن حالاتها تكون بواقع ساعتين تجهيز مقابل اربع...

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