فيديو قطر «الفاضح» يطيح بلاعب جزائري من منتخب الخُضْر في أمم إفريقيا

2019/06/12 | 06:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم جمال بلماضي، إبعاد هاريس بلقبلة لاعب خط وسط نادي بريست الفرنسي عن تشكيلة الخضر في نهائيات أمم إفريقيا الم...

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