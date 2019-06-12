2019/06/12 | 06:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سحق المنتخب الفرنسي مضيفه الأندوري برباعية نظيفة ضمن منافسات المجموعة الثامنة بتصفيات كأس أوروبا 2020 لكرة القدم.وتناوب على إحراز رباعية فرنسا كلًا من كليان مبابي في الدقيقة (11)، ووسام بن يدر (30)، وفلوران توفين (45)، وكيرت زوما (60).وبهذه النتيجة، يستعيد المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بعدما خسرها في الجولة الماضية إثر …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرنسا تسحق اندورا برباعية في تصفيات يورو2020 وكالة الاستقلال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تسحق اندورا برباعية في تصفيات يورو2020) نشر أولاً على موقع (وكالة الاستقلال) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا تسحق اندورا برباعية في تصفيات يورو2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الاستقلال).