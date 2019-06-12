2019/06/12 | 06:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت بوادر حسن النوايا تتجلى في السودان منذ اعلان الوسيط الإثيوبي، مساء الثلاثاء، تعليق العصيان المدني من قبل قوى الحرية والتغيير، واستئناف الحوار مجدداً بين قوى الاحتجاج المعارضة والمجلس العسكري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان.. استئناف وشيك للحوار بين الأطراف) نشر أولاً على موقع (قناة العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السودان.. استئناف وشيك للحوار بين الأطراف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العربية).