2019/06/12 | 06:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كابو اولتراس الملوك عقيل المالكي يهدي علم النوارس الى برنامج شباب_com) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: XLsEvZGz60E
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كابو اولتراس الملوك عقيل المالكي يهدي علم النوارس الى برنامج شباب_com) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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