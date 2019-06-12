الكربولي يغرد لللحكومة: سلمونا جهاز المخابرات وسنضع حدا للحرائق

2019/06/12 | 06:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اكد رئيس كتلة حل جمال الكربولي، ان جميع الأجهزة الأمنية والاستخبارية لم تكشف الى اليوم من يقف خلف الحرائق، فيما خاطب الحكومة بالقول ” سلمونا جهاز المخابرات وسنضع حد للحرائق”.وقال الكربولي في تغريدة له تابعها موقع ” يس عراق” ان أمن الوطن واقتصاده ليس لعبة بيد هذه الجهة او تلك”، مبينا […]

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