2019/06/12 | 06:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوريا الشمالية: بيان ترامب وكيم بـ"وثيقة ميتة" طالبت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بـ"التخلي عن سياستها العدائية"، وذلك عشية الذكرى السنوية الأولى لقمة تاريخية بين زعيمها والرئيس الأميركي، دونالد ترامب في سنغافورة.والقمة الأولى من نوعها التي جمعت زعيما لكوريا الشمالية برئيس أميركي في منصبه، انعقدت في 12 يونيو العام الماضي في سنغافورة، حيث وقع كيم جونغ أون وترامب اتفاقا غير واضح المعالم للتوصل إلى "نزع كامل للأسلحة النووية".لكن قمة ثانية في فيتنام في فبراير الماضي انتهت بشكل مفاجئ بعد إخفاق الزعيمين في الاتفاق بشأن ما يتعين على كوريا الشمالية التخلي عنه مقابل تخفيف العقوبات.و إن البيان المشترك لقمة سنغافورة "الذي يحمل أهمية تاريخية كبيرة، يكاد يصبح الآن وثيقة ميتة مع تجنب الولايات المتحدة تطبيقه".ونقل عن البيان الكوري، أن "السياسة المتغطرسة والأحادية" للولايات المتحدة لن تنجح مع كوريا الشمالية. وأكدت بيونغ يانغ أن "صبر جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية له حدود"، مشيرة إلى أنه "حان الوقت كي تتراجع الولايات المتحدة عن سياستها العدائية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوريا الشمالية: بيان ترامب وكيم بـ"وثيقة ميتة") نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوريا الشمالية: بيان ترامب وكيم بـ"وثيقة ميتة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).