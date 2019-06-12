2019/06/12 | 06:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلى وآلاف المشردين بفيضانات الصين قالت وسائل الإعلام الرسمية بالصين، إن آلافاً تقطعت بهم السبل ولقي خمسة على الأقل مصرعهم بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة في وسط وجنوب البلاد.وتستعد السلطات لانهمار المطر لأربعة أيام أخرى على الأقل. وقالت صحيفة تشاينا ديلي الرسمية، إن المياه أغرقت 10800 هكتار من المحاصيل ودمرت آلاف البيوت في إقليم جيانغشي فيما تضرر ما يصل إلى 1.4 مليون شخص ووصلت قيمة الخسائر الاقتصادية المباشرة إلى 2.65 مليار يوان (382.41 مليون دولار.)وقالت الصحيفة، إن الكهرباء انقطعت عن 20 ألف منزل في منطقة قوانغشي في جنوب غرب الصين، وإن الطرق والجسور والبنية التحتية الأخرى تضررت بشدة.وذكرت هيئة الأرصاد الصينية أن الأمطار في مناطق في جيانغشي وهونان بلغت مستويات قياسية بالنسبة لشهر يونيو. وتوقعت الهيئة أن تمتد العواصف المطيرة وتصل إلى قوانغدون غوفوجيان وجيانغشي ويوننان وسيتشوان وتايوان بحلول الخميس.وأهابت الهيئة بالسلطات أن تتخذ استعداداتها لمواجهة عواصف رعدية شديدة واحتمال فيضان أنهار صغيرة في الأيام القادمة.

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