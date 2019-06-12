قوى الحرية والتغيير تعلق العصيان والمجلس العسكري يعتبر الإنترنت تهديدا للأمن

2019/06/12 | 06:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان تعليق العصيان المدني مؤقتا "لإعادة ترتيب الأوضاع بحيث تستمر المقاومة بشكل أقوى وأكبر".واعتبر المجلس العسكري الإنترنت "تهديدا" للأمن القومي للبلاد.

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