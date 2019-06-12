الحوثيون يقصفون مطار أبها جنوبي السعودية

2019/06/12 | 06:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جماعة الحوثي فجر اليوم الأربعاء أنها قصفت مطار أبها جنوبي السعودية بصاروخ كروز.وقالت إن الهجوم أصاب الهدف بدقة، وإن الملاحة الجوية في المطار "توقفت" إثر ذلك.

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