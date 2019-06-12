الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية وتسقط عددًا منها

2019/06/12 | 06:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية وأسقطت عددًا منها في تل الح...

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