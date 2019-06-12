مجلس الأمن يطالب بحماية المدنيين في السودان

2019/06/12 | 06:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مجلس الأمن الدولي كلاً من المجلس الانتقالي وقادة قوى الحرية والتغيير للعمل معاً لإيجاد حل للأزمة، ودان المجلس بشدة أحداث العنف التي شهدها السودان مؤخراً.وفي بيان صدر بالإجماع، فجر الأربعاء، طالب

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