عبد المهدي: الحرائق حالة طبيعية في كل دول العالم ويجب عدم تضخيم الحدث.

2019/06/12 | 07:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعتبر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ان الحرائق التي تحدث في المحاصيل الزراعية حالة طبيعية، فيما اشار الى وصول العراق الى انتاج 18 ألف ميغاواط من الكهرباء.وقال عبد المهدي في كلمة له المؤتمر الاسبوعي إنه تم تسجيل 273 حريقا طال ما يقارب 40 الف دونم من المحاصيل” واضاف عبد المهدي أن الحرائق […]

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