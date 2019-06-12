أميركا تضغط على السعودية لمحاسبة قتلة خاشقجي قبل أكتوبر المقبل

2019/06/12 | 07:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول رفيع بالإدارة الأميركية إن بلاده تضغط على السعودية "لإظهار تقدم ملموس" بشأن محاسبة قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل حلول الذكرى الأولى لاغتياله.

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