نادية مراد تطالب الحكومة العراقية والأمم المتحدة بحماية المقابر الجماعية

2019/06/12 | 07:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ شتوتغارت دعت رئيسة مبادرة نادية والحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2018 ، نادية مراد، الحكومة العراقية والأمم المتحدة الى العمل على اجراء تحقيق بحرق الأراضي الزراعية في شنگال ومناطق أخرى، توفير حماية للمقابر الجماعية وانشاء مركز للإطفاء والدفاع المدني في شنگال ، الى جانب تعويض الفلاحين وأصحاب المزارع الذين تضرروا من …

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