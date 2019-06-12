2019/06/12 | 07:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

عزا وزير الكهرباء لؤي الخطيب، الأربعاء 12 حزيران 2019 ، تراجع ساعات تجهيز الكهرباء لبعض المناطق الى وجود مشاكل في خطوط النقل والتوزيع.

ونقلت صحيفة الصباح شبه الرسمية عن الخطيب قوله ان “مقدار الطاقة الكهربائية المنتجة في العراق حاليا تكفي لتوفير (20) ساعة تشغيل يوميا كحد ادنى لاغلب محافظات البلاد غير ان المشكلة تكمن بخطوط النقل والتوزيع وليس بالانتاج”.

واضاف ان “الحرب على الارهاب اثرت في المنظومة، اذ دمرت 25 بالمئة من الطاقة الانتاجية، و18 بالمئة من خطوط النقل الى جانب شبكات التوزيع التي دمرت في اربع محافظات ما اثقل كاهل المنظومة بشكل عام”.

وتابع وزير الكهرباء ان “مشاكل النقل والتوزيع تحتاج الى بنى تحتية واعمال مدنية كبيرة”، مشيرا الى ان “انشاء شبكات ذكية للبلاد من شماله الى جنوبه يحتاج الى مبالغ كبيرة تصل الى ما يقارب 20 مليار دولار لتطوير شبكات التوزيع فقط”.

بغداد اليوم - البصرة

افاد مصدر امني، الاربعاء، بان متظاهري البصرة قاموا بتطويق دائرة الكهرباء في ناحية السيبة.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "المتظاهرين في ناحية السيبة جنوبي البصرة طوقوا دائرة الكهرباء في الناحية بعد مشا

بغداد اليوم - المثنى

وجه محافظ المثنى احمد منفي، الاربعاء 12 حزيران 2019، رسالة الى الحكومة الاتحادية ووزارة الكهرباء، فيما أكد أن المحافظة ليست حقلا للتجارب وأن للصبر حدود.

وقال منفي في رسالته التي نشرها ديوان المحافظة بالصوت والصورة، "

بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر امني، الاربعاء 12 حزيران 2019، بان متظاهرين في البصرة قطعوا طريقاً رئيسية احتجاجا على تردي واقع الكهرباء.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "متظاهرين غاضبين قاموا بقطع الطريق الرابطة بين مر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير الكهرباء: سببان وراء تراجع ساعات التجهيز ولا مشكلة لدينا في الإنتاج) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير الكهرباء: سببان وراء تراجع ساعات التجهيز ولا مشكلة لدينا في الإنتاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).