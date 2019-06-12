سامح عسكر - الشروط العشرة للتأثير والحوار

2019/06/12 | 07:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامح_عسكر إعلم أن الخصم الأول للمتطرفين هو من يمكنه التأثير فيهم، تأمل كيف كانوا يعادون المرحوم فرج فودة، تأمل قديما كيف تعاملوا مع الشيخ علي عبدالرازق، تأمل كيف كانوا يتركون كل شيوخ المعتزلة ويركزون فقط مع ثلاثة " العلّاف والنظّام وبشر المريسي"فرج فودة والنظّام والعلاّف كانوا (مُناظِرين) يفحمون الخصم بأسئلة صعبة وجريئة فنالوا الأذى منهم، السهروردي المقتول كان كذلك مُناظِرا ذكيا وشجاعا فقتله صلاح ال......

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