العتبة العلوية تصنع سيارة شحن كهربائي لخدمة الزائرين

2019/06/12 | 07:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قسم صيانة الآليات والمعدات التخصصية في العتبة العلوية في العراق، الثلاثاء، عن صناعة سيارة شحن كهربائي لخدمة الزائرين من كبار السن وذوي الإحتياجا...

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