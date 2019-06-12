صحيفة ديلي ميل تحذر اوربا من عراقيين يشترون عقارات في دبي وهم ارهابيون ترجمة خولة الموسوي

2019/06/12 | 07:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت صحيفة ديلي ميل البريطانية قبل قليل في تقرير نشرته وترجمته صحيفة العراق اوربا من عراقيين وهم اما فاسدون او ارهابيون وقالت يحصل المستثمرون الذين يشترون منازل أحلام بقيمة مليون جنيه إسترليني في دبي على مدخل خلفي إلى أوروبا يتم الحصول عليه مجانًا بفضل مخطط جديد ينتقده باعتباره “خطرًا أمنيًا خطيرًا” وسيسمح برنامج “المواطن من...

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