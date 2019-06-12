حاتم العراقي يتألق على مسارح السعودية ولبنان

2019/06/12 | 07:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاتم العراقي يتألق على مسارح السعودية ولبنانتألق "عندليب الأغنية العراقية" الفنان حاتم العراقي في حفلاته الغنائية التي أحياها لمناسبة الإحتفال بعيد الفطر، ما بين السعودية ولبنان.وكانت بداية الجولة من مدينة الإحساء حيث قدم حفلة غنائية من تنظيم شركة "روتانا"، غنى فيها مجموعة من المواويل والأغنيات، وسط تفاعل كبير من الجمهور السعودي الحاضر بقوة في الحفلات الغنائية، وشاركه بها الفنان السعودي جابر الكاسر.وفي بيروت ومن خلال حفلته الثانية في العيد، قدّم العراقي باقة من أجمل أغاني أرشيفه الغنائي، فأطرب الحضور حتى ساعات الفجر الأولى، برفقة الفنانة اللبنانية يارا، على مسرح "كازينو لبنان"، علماً ان الحفلة نفذت تذاكرها قبل ساعات من موعدها.على صعيد آخر، يستعد العراقي لعدد من المشاريع الغنائية والتلفزيونية، بالتعاون مع شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، وذلك بعد إجتماعات تم الإتفاق بها لطرح أعمال جديدة هذا الصيف، ومنها أغنيات منفردة صوتية وأخرى مصورة.

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