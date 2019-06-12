2019/06/12 | 07:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمرو دياب يعود لجمهوره في "موسم جدة"افتتح الفنان عمرو دياب حفله الثاني في جدة بكلمة "وحشتوني" للجمهور، والذي بلغ عدده ستة آلاف شخص.ويأتي الحفل الغنائي للفنان دياب ضمن سلسلة حفلات "موسم جدة" هذا الصيف، الذي أقيم في مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة).وقدمت الحفل المذيعة جيسي كرم، التي عبرت عن سعادتها لزيارة المملكة لأول مرة، مستهلة الحفل بالشكر والامتنان لهيئة الترفيه لإتاحة لها هذه الفرصة.وشكر دياب، الرئيس العام لهيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ قائلاً: "أشكر صديقي الشاعر على اتاحة الفرصة لي لمقابلة هذا الجمهور في جدة المدينة التي أحبها".واستمتع الجمهور بوصلات غنائية من مسيرة الفنان، وكانوا يهتفون له بـ"ميال ميال"، حتى غناها، وسط تفاعل كبير جداً.

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