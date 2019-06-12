علي السباعي....يفوز بجائزة مسابقة الجياد الدولية

2019/06/12 | 07:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حَصَدَ القاص ( علي السباعي ) الجائزة الأولى بحقل القصة القصيرة جداً في مسابقة الجياد الدولية للثقافة والتمنية لجميع الأجناس الأدبية ،

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