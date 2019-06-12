استقرار أسعار النفط بعد تأرجحها ارتفاعًا وانخفاضًا

2019/06/12 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- - (د ب أ)

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط، استقرارًا في تعاملات أمس الثلاثاء، بعد تأرجحها بين الارتفاع والانخفاض؛ حيث جاءت تحركات المتعاملين حذرة ق...

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