مجلس الأمن يدعو إلى إيجاد حل توافقي للأزمة السودانية

2019/06/12 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، المجلس العسكري الحاكم في السودان، وقادة حركة الاحتجاج؛ إلى العمل معًا من أجل إيجاد حل للأزمة.

وفي بيان صدر بالإجماع،...

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