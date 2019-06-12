2019/06/12 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجَّلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعًا طفيفًا، الثلاثاء، في التعاملات الأمريكية، بعد البداية الضعيفة للتعاملات؛ وذلك على خلفية تلاشي المكاسب الم...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في التعاملات الأمريكية) نشر أولاً على موقع (عاجل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في التعاملات الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عاجل).