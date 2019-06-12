2019/06/12 | 08:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي، أن قائد شرطة كركوك السابق اللواء جمال طاهر هو الأوفر حظا لشغل منصب المحافظ، مشيرا إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني متفهم بشكل كبير بأن محافظ كركوك من حصة الاتحاد.وقال كاكائي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “المكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكردستاني سمى خمسة مرشحن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي بالاتحاد يسمي المرشح الأوفر حظا لشغل منصب محافظ كركوك) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي بالاتحاد يسمي المرشح الأوفر حظا لشغل منصب محافظ كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).