جلبير الأشقر - ارفعوا أيديكم عن شعبنا في السودان!

2019/06/12 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جلبير_الأشقر قبل ما يزيد عن نصف قرن، وبعد أن خضّت هزيمة حزيران/ يونيو 1967 كل البنى السياسية في المنطقة العربية، جاء صعود المقاومة الفلسطينية في مخيّمات الأردن ولبنان وسوريا ليوازن وقع الهزيمة في النفوس ويعزّز العزائم في مواجهة المحنة.في ذلك الزمن، غدا الثوّار الفلسطينيون أبطال الجيل الصاعد بامتياز.ولم يكسر سحق المقاومة الفلسطينية في الأردن عام 1970 شوكة ذلك الجيل، بل أتى انفجار حرب لبنان في عام 1975 يجد......

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