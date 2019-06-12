اجتماع وزاري مصري تونسي جزائري حول ليبيا

2019/06/12 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأربعاء، إلى تونس للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا، والذي يُعقد دورياً بمشاركة وزراء خارجية كل من مصر وتونس والجزائر.وقال المُستشار أحمد حافظ،

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