عضو ببرلمان كردستان: ديمقراطية الإقليم أسوأ من الدكتاتورية!

2019/06/12 | 08:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتبر عضو برلمان إقليم كردستان العراق عن حراك الجيل الجديد سيروان بابان، أن الديمقراطية في الإقليم “أسوأ” من الدكتاتورية، فيما حذر من تكرار ويلات الاستفتاء التي عاشها الشعب الكردي.وقال بابان في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إنه “ديمقراطية كردستان أسوأ من اي نظام دكتاتوري في العالم”، مشيرا إلى أنه “من غير المعقول ان تحكم […]

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