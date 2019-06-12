2019/06/12 | 08:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دينا الشربيني: النهاية المفتوحة لـ"زي الشمس" تفتح الباب لجزء جديدقالت الفنانة المصرية دينا الشربيني خلال استضافتها وفريق عمل مسلسل "زي الشمس" في برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب على شاشة "إم بي سي" أنه "عقب النجاح الذي حققه المسلسل منذ حلقته الثالثة، أصبحنا نخاف أثناء التصوير، وبدأ كل منا يُراجع للآخر ويُسمّع له المشهد قبل التصوير، بما أن تصوير المسلسل استمر حتى 29 رمضان، فكنّا دوماً في حالة من الضغط والرهبة وقلة نوم".وبررت نهاية المسلسل المفتوحة باحتمال أن يكون هناك جزء ثان.وبسؤالها عن رأي النجم عمرو دياب في المسلسل، قالت دينا: "عمرو دياب طاير بالمسلسل، وأعتقد بأنه سعيد بنجاحه أكثر من فريق العمل نفسه، فهو كان دوماً داعماً لي في حياتي العملية والشخصية أيضًاً".وتابعت: "كان يهاتفني بعد كل حلقة ويخبرني رأيه في أدائي التمثيلي، وأعتقد بأنه حافظ المسلسل أكثر مني".وكشفت أن العمل تضمن ثلاثة مشاهد صعبة وهي مشهد المشرحة حين ذهبت لتتعرف إلى جثة شقيقتها في المسلسل "فريدة"، ومشهد اعتراف "عمر" بالخيانة عندما ذهبت إلى بيته لتتأكد من علاقته بـ"فريدة"، ومشهدها مع "فريدة" عندما جاءت إليها لتعتذر لها عما فعلته.وتدور قصة "زي الشمس" في إطار درامي مثير، إذ تتبع المحامية "نور" (دينا الشربيني) قاتلاً مجهولاً بعد قتل شقيقتها "فريدة" (ريهام عبد الغفور).المسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبدالعزيز، وشارك في بطولته: أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، ريهام عبد الغفور، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، وعمر السعيد.

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