عادل عبد المهدي ينفي تقديم استقالته

2019/06/12 | 08:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

نفى رئيس الوزراء العراقي،

عادل عبد المهدي، يوم الأربعاء، تقديم استقالته كما

يشاع.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر

الأسبوعي الذي تابعه "موقع كلمة الإخباري" إن

"تغيير رئيس الحكومة امر بيد مجلس النواب ورئيس الحكومة اتى بقرار

من مجلس النواب".

وأضاف "لا يوجد حراك في مجلس النواب

بخصوص هذا الامر".

ولفت إلى أن "رئيس الوزراء لم يقدم

استقالته كما يشاع، وكل هذه مضاربات لملء الفراغات".

وأكد عبد المهدي أنه "يجب ان نتخذ

اجراءات عاجلة لحسم موضوع سد الوزارات الشاغرة بشكل قريب قبل

عطلة مجلس النواب، على حد تعبيره.

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