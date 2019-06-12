حزب البارزاني يعتذر لرئيس الجمهورية بعد مشاركته بحفل تنصيب نجيرفان

2019/06/12 | 08:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني، عن تقديمه اعتذارا لرئيس الجمهورية برهم صالح على خلفية تصريحات سابقة انتقده فيها، مشيدا بكلمته خلال حفل تنصيب رئيس اقليم كردستان نجيرفان البارزاني.وقال القيادي بالحزب علي الفيلي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، “اعلن اعتذاري لرئيس الجمهورية برهم صالح بسبب بعض التصريحات التي ادليت بها […]

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