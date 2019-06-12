مخرج عراقي في فيلم سويدي

2019/06/12 | 08:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهى الفنان المغترب بالسويد"طارق الخزاعي"الملقب بعمو كريم، من اخراج فيلم سويدي تربوي بعنوان "المعلمة الجديدة"كما كتب الخزاعي له السيناريو والحوار،

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