واحد من كل 14 شخصا يعانون مرض عقلي في مناطق الحرب

2019/06/12 | 08:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة الصحة العالمية إن واحدا من كل خمسة أشخاص في مناطق الحرب يعانون من الاكتئاب أو القلق أو اضطرابات ما بعد الصدمة أو الاضطراب

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