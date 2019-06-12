فوضى تعم هونج كونج ومحتجون يقتحمون طريقا رئيسيا بجوار مكاتب الحكومة

2019/06/12 | 08:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمت مشاهد الفوضى هونج كونج مع اقتحام آلاف المتظاهرين طريقا رئيسيا مجاورا لمكاتب الحكومة احتجاجا على مشروع قانون مقترح يسمح بإرسال أناس إلى بر الصين

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