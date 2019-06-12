الاتصالات تبين اسباب تراجع خدمة الانترنت

2019/06/12 | 08:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ارجعت وزارة الاتصالات، الأربعاء، ضعف خدمة الانترنت في البلاد، الى قطع في مركز تجمع الكابلات البحرية الرئيسة التي تربطه باوروبا نتيجة الاعمال المدنية لاحدى دول الجوار، مؤكدة ان الخدمة ستعاود العمل خلال الساعات المقبلة.ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية عن مصدر خاص في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالوزارة قوله، إن شركته “عملت على اعادة صيانة […]

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