2019/06/12 | 08:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس تربع الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الإسباني، على قائمة أعلى الرياضيين دخلا في العالم، محققا 127 مليون دولار خلال مدة 12 شهرا، بحسب تصنيف مجلة فوربس الأمريكية.وجاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، في المركز الثاني، إذ حصل على 109 ملايين دولار خلال الفترة نفسها.وكان المركز الثالث في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص متفوقا على رونالدو..



ميسي أعلى الرياضيين دخلاً وكالة خطوة برس.

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