2019/06/12 | 08:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة بجنوب سوريا وأسقطت عددا منها.وتقع تل الحارة في محافظة درعا وهي تعتبر تلة استراتيجية إذ تطل على هضبة الجولان المحتلة.وقالت الوكالة ”الأنباء تشير إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات ولا يوجد أي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي وكالة خطوة برس.

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