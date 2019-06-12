مذكرة تفاهم بين

2019/06/12 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقّعت وزارة الحج والعمرة، اليوم، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للجمارك لتنفيذ مبادرة نقل أمتعة الحجاج من صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدول...

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