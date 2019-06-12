قيادي: سلمونا جهاز المخابرات وسنكشف لكم المتسببين بالحرائق

2019/06/12 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ اكد رئيس حزب الحل جمال الكربولي، قدرته على كشف المتسبب باشعال الحرائق في الارضي والمحاصيل الزراعية في العراق بشرط تسليمه جهاز المخابرات.وقال الكربولي في تغريدة له على صفحته تويتر ان “أمن المواطن واقتصاده ليس لعبة بيد هذه الجهة او تلك”، مبيناً أن “حقول العراق الزراعية تحترق منذ نحو شهر وجميع الاجهزة الامنية والاستخبارية وهي تحت قيادة مكون واحد لم تكشف الى اليوم من يقف خلف تلك الحرائق بل لم تستطع حتى ايقافها”.

واضاف الكربولي “التزموا بوعودكم وسلمونا جهاز المخابرات فقط وان لم نضع حدا للحرائق ونكشف لكم وللشعب الحقائق فلن نطالبكم بعدها بشيء”.

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