أمازون تتفوق على آبل وجوجل

2019/06/12 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..تعد أمازون حاليا العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم، إذ تفوقت على شركة آبل وجوجل، لتنتهي سلسلة العلامات التجارية التكنولوجية التي استمرت 12 عامًا على رأس قائمة العلامات الأكثر قيمة.وكانت أمازون ثالث أغلى علامة تجارية في عام 2018، بعد آبل وجوجل، لكنها ارتفعت إلى القمة بفضل زيادة القيمة بنسبة 52٪ على أساس سنوي، […]

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