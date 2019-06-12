سعود قبيلات - ليلة العيد الأولى لي في سجن المحطّة..

2019/06/12 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_قبيلات أسير في الشارع، في وسط «البلد» في عمَّان، ليلة عيد الفطر، فاسمع مِنْ بعض محلّات الـﭭ-;-ـيديو صوت أمّ كلثوم وهي تردِّد: الليلة عيد..ع الدنيا سعيد..بالمناسبة، كنتُ في صباي مهووساً بغناء أمّ كلثوم، فكنتُ أستطيع أنْ أعرف اسم الأغنية واسم ملحّنها وكاتب كلماتها ما إنْ أسمع مطلع أيّ مقطعٍ منها.ومِنْ خبرة الماضي القديم هذه، قلتُ لنفسي بثقة: ملحِّن هذه الأغنية هو الشيخ زكري......

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