2019/06/12 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أكدت بريطانيا أن وزارة العدل الأمريكية طلبت رسميا منها تسليم جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بالتآمر لاختراق أجهزة كمبيوتر للحكومة الأمريكية وانتهاك قانون يتعلق بالتجسس.وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية ”السيد أسانج اعتقل فيما يتعلق بطلب تسليم مؤقت من الولايات المتحدة الأمريكية.إنه متهم بجرائم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمريكا تطلب رسميا من بريطانيا تسلم أسانج وكالة خطوة برس.

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