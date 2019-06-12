2019/06/12 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بين النائب السابق عن المكون التركماني محمد مهدي البياتي، الاربعاء، ان الاكراد يسعون بشتى الطرق لاعادة البيشمركة وفرض سيطرتهم على كركوك، مؤكداً ان هناك تحقيقات تجري من قبل الجهات المختصة للتوصل الى الفاعل الحقيقي لحرائق بساتين كركوك.وقال البياتي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “حرائق البساتين في كركوك يقف خلفها داعش الارهابي ومن يدعمه، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البياتي: الكرد يسعون بشتى الطرق لإعادة البيشمركة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البياتي: الكرد يسعون بشتى الطرق لإعادة البيشمركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).